التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلمات بدءًا من غدٍ الموافق 22 نوفمبر، ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز قد أعلن في 28 أبريل الماضي عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 18,886 معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس) للمواد التالية: الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

وقد تم فتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو الماضي، ثم عقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات للذين انطبقت عليهم الشروط، في الفترة من 28 سبتمبر الماضي حتى 13 نوفمبر الجاري.