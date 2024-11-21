سيناتور جمهوري بارز لـ مرشح ترامب لوزارة العدل المتهم بسوء السلوك: كل شيء سيخرج للعلن

حذر السيناتور الجمهوري جون كورنين العضو باللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأربعاء، مات جايتز مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوزارة العدل من أن "كل شيء سيخرج للعلن في النهاية"، حين تحدثا بشأن الادعاءات بسوء السلوك الجنسي ضد جايتز.

وقال كورنين بعد لقاء جايتز مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في الكابيتول: "كل ما قلته له هو أنه لن تكون هناك أي أسرار هنا. كل شيء سيخرج للعلن"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتابع: "قلت بصراحة، أن الشفافية أمر جيد، لأنه لو استمرت الأمور في التسرب شيئاً فشيئاً فسيصعب ذلك الأمور عليه".

ويواجه مات جايتز ادعاءات بتعاطي المخدرات وسوء السلوك الجنسي، وكان خاضعاً لتحقيق فيدرالي وآخر في مجلس النواب بشأن تلك الادعاءات عبر السنوات الثلاث الماضية.