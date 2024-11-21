رئيس حزب الاتحاد: الفيتو الأمريكي بمثابة ضوء أخضر لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة

صقر: أمريكا تواصل عرقلة أي جهود لوقف إطلاق النار باستخدام الفيتو

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الشعب الفلسطيني ما زال يقبع تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، المدعوم بفيتو أمريكي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية لعمل حماية على جرائم الاحتلال، في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وذكر "صقر"، في بيان له اليوم، أن أمريكا استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، وقد حصل القرار على موافقة 14 دولة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت مواصلة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، دون مراعاة أي بعد قانوني أو إنساني.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد ويدعم تورطها مع الاحتلال في جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة مواصلة الضغوط الدبلوماسية لوقف هذا العدوان السافر.

ونوه بأن مواصلة إسرائيل عرقلة وقف إطلاق النار في غزة، يؤجج من الصراعات في المنطقة ويؤدي لتوسعها، كما يعزز من عدم الاستقرار والسلم الدوليين، وهو ما ستكون له مآلات خطيرة على المنطقة بأسرها.