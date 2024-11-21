 جيش الاحتلال: استكملنا الهجمة الثالثة على مقار حزب الله في بيروت - بوابة الشروق
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جيش الاحتلال: استكملنا الهجمة الثالثة على مقار حزب الله في بيروت

وكالات
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 5:41 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 5:41 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه استكمل الهجمة الثالثة على مقار حزب الله في بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، بإطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا و أطراف بلدة زبقين بقضاء صور جنوبي لبنان.

كما أوردت وقوع غارات إسرائيلية على المرتفعات المحيطة بمدينة بعلبك وبلدات نبحا وحوش الرافقة ومزارع بيت مشيك في البقاع في البقاع شرقي لبنان.

وأفادت "الجزيرة" بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان -أبرزها حزب الله- بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023 وسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة، لتشمل معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت- عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

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