علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على خطة النصر والصمود التي يتبناها رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، قائلة: "هي مجموعة أخرى من الأوهام المرضية للحفاظ على سلطته".

قدّم زيلينسكي ما يُسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، والتي تحتوي على خمس نقاط تشمل دعوة أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رفع القيود عن الضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، ونشر "حزمة ردع شاملة غير نووية" لروسيا على الأراضي الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس": "على خلفية الخسائر الكبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية والإحباط المتزايد في صفوف ما وصفتهم بـ'الأوكرونازيين'، يعلن زيلينسكي عن مشروعه الجديد في البرلمان الأوكراني".

وأضافت: "قليل من الناس يفهمون ما نتحدث عنه، لكن الجميع يدركون أمرًا واحدًا: هذه مجموعة أخرى من الأوهام المؤلمة لضمان بقاء زيلينسكي في السلطة، وهو الذي فقد شرعيته".

وأوضحت زاخاروفا، تعليقًا على "خطة النصر" التي قدّمها زيلينسكي، أن "هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة".

وأكدت أن هذه الخطة لا تؤدي إلا إلى دفع "الناتو" نحو صراع مباشر مع روسيا.