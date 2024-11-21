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الجمهوريون يرفضون نشر تقرير استقصائي عن مرشح ترامب لمنصب المدعي العام

د ب أ
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:54 ص | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:55 ص

رفض الجمهوريون في لجنة القيم بمجلس النواب الأمريكي نشر تقرير استقصائي عن مات جايتز، المرشح لمنصب المدعي العام من جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، رغم اعتراضات الأعضاء الديمقراطيين.


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