غارة عنيفة استهدفت مخيم البص الفلسطيني بمدينة صور

قالت مراسلة روسيا اليوم في لبنان، ليل الأربعاء الخميس، إن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مخيم البص الفلسطيني بمدينة صور جنوب لبنان، وسط أنباء عن سقوط شهداء وجرحى.



وأوضحت: "شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البص في مدينة صور".



ووفق معلومات أولية تم استهداف منزل مسؤول في حماس في مخيم البص عند مدخل صور الشرقي.



ويقع مخيم البص الفلسطيني على مسافة 1.5 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة صور.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد أعمدة الدخان بجانب مسجد أبو بكر الصديق في مخيم البص.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء عن مقتل جندي من وحدة "ماجلان" في معارك جنوب لبنان لترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 801 ضابط وجندي.