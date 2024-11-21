غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن استشهاد 9 أشخاص

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قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا قرب مدينة صور الساحلية في لبنان في وقت متأخر مساء اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 65 آخرين.

وأفادت الوزارة بأن رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون لانتشال الأشخاص من تحت الأنقاض في بلدة معركة في محافظة صور.

وفي اتجاه أبعد جهة الشرق، واصلت القوات البرية الإسرائيلية هجومها وتقدمت باتجاه بلدة كفرشوبا في منطقة الحدود، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ويتزامن هذا التوغل الجديد مع عمليات برية إسرائيلية متواصلة في الأحياء الجنوبية والأطراف الشرقية لبلدة الخيام، حيث وردت تقارير عن قتال عنيف يدور بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله طوال أيام.

وأعلن حزب الله، بين عمليات أخرى، أنه هاجم تجمعا لجنود إسرائيليين بالصواريخ في المنطقة.