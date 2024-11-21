اتصالات ايرانية مع 7 دول لعدم إصدار قرار ضد البرنامج النووي الإيراني

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً مع وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محاولة للإحالة دون صدور قرار ضد البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية -"إرنا"، بأن "عراقجي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزراء خارجية البرازيل، جنوب أفريقيا، بنغلاديش، الجزائر، بوركينا فاسو، باكستان وفرنسا"، مؤكدة أنه أشار إلى "الدور المهم الذي يضطلع به مجلس المحافظين في الحفاظ على مصداقية الوكالة وضمان مكانتها المهنية وأدائها المستقل".

وشدد عراقجي على التوجه البنّاء، الذي تتبناه إيران في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً التحركات، التي تقوم بها بعض الدول الغربية الأعضاء في الوكالة لتمرير قرار ضد إيران بأنها خطوة غير مبررة، قد تُعطل مهام الوكالة الفنية والمهنية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران، في الآونة الأخيرة، معتبراً أن "التحركات الخاطئة لهذه الدول الأوروبية الثلاث لإصدار قرار ضد إيران لن تؤدي إلا إلى إضعاف وتعطيل العمليات التفاعلية بين الوكالة وإيران".

ودعا عراقجي، الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى معارضة تحركات الدول الأوروبية الثلاث ومنع تحويل مجلس المحافظين إلى "منصة لتحقيق الأهداف السياسية لبعض الدول الغربية المالكة للأسلحة النووية والداعمة لها".