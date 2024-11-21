نائبا محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة التخطيط العمراني يناقشان تحديث الأحوزة العمرانية

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اجتماعًا لبحث إعداد تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن محافظة الإسماعيلية وتوابعها.

تضمن الاجتماع عرض الموقف التنفيذي وآليات إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن المحافظة وتوابعها وموقف اعتماد الخرائط العمرانية للحصر والاستدلال التي تم تحديثها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية عام 2023، لحصر جميع التجمعات العمرانية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع عقد العديد من ورش العمل بالمحافظة والانتهاء من إعداد خرائط حصر في نطاق الوحدات المحلية لـ4 مراكز: "القنطرة غرب، فايد، أبوصوير، والتل الكبير"، وجار مراجعتها واعتمادها من الوحدات المحلية والمراكز المختصة ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والسكرتير العام للمحافظة.

وذكر أنه جار إعداد خرائط حصر بعد مراجعتها من المحافظة لـ3 مراكز هي الإسماعيلية، القنطرة شرق القصاصين الجديدة.

وعرص ممثل المكتب الاستشاري للهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لتوابع مركزي أبوصوير والقنطرة غرب.



ووجه نائب محافظ الإسماعيلية، بعقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل، بحضور رؤساء المراكز والمدن على مستور المحافظة، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة، وتقديم كل أوجه الدعم والتعاون لإنجاز ونجاح مشروع إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية.