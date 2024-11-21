عاصفة إعصار القنبلة تضرب شمال غربي الولايات المتحدة وتخلف أضرارا كبيرة

ضرب إعصار "القنبلة" العنيف شمال غربي الولايات المتحدة، متسببا بمقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن نحو نصف مليون شخص.

ورافق الإعصار أمطار غزيرة ورياح قوية أطاحت بالأشجار وعطّلت شبكات الكهرباء، مما أدى إلى أضرار واسعة النطاق في المنطقة.

ووفقا لبيان المركز الوطني للتنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، يستمر التحذير من هطول أمطار غزيرة حتى يوم الجمعة المقبل.

وفي كاليفورنيا، مددت خدمة الأرصاد الجوية مراقبة الفيضانات حتى يوم السبت في المناطق الشمالية من سان فرانسيسكو، حيث يُتوقع هطول أمطار تصل إلى 16 بوصة (40 سم) شمال الولاية وجنوب غرب أوريجون حتى يوم الجمعة، كما حذّر المسؤولون من احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة، وانهيارات صخرية، وتدفقات كبيرة من الحطام.

يُذكر أن إعصار "ميلتون" الذي ضرب السواحل الشرقية لولاية فلوريدا في أكتوبر الماضي تسبب بمقتل عشرة أشخاص وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.5 مليون منزل، مما يعكس القوة المدمرة للعواصف الموسمية التي تضرب الولايات المتحدة هذا العام.