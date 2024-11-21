محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير سوق الشهداء

تابع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الشهداء فى حى ثان بالمدينة، تمهيدًا لبدء تشغيله بعد توقفه عن العمل لسنوات.

وأكدت المهندسة سعدية حجاب رئيس حى ثان، الإنتهاء من أعمال النظافة العامة بالسوق وصيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة وتنفيذ حملة نظافة ورفع كفاءة وتجميل وتطوير السوق بالتنسيق مع قطاعات المشروعات، الكهرباء، الحدائق والمتنزهات، والأزمات والطوارئ، تضمنت تركيب ٦٥ كشاف وأسلاك لإضاءة السوق بالكامل.

وأضافت رئيس الحى بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل لتركيب بلدورات وإنترلوك و مشاية محيطة بالسوق، بجانب زراعة ٥٠ متر نجيلة صناعية و٦٠ شتلة من النباتات وحوضين زهور، فيما أنهت مديرية الإسكان الملاحظات التي أشارت إليها اللجنة المكلفة من المحافظ بالغرفة التجارية وحى ثان ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

ونوهت رئيس الحى بالانتهاء من بناء السور الخارجي وطلاء السوق بالكامل، إحلال ورفع كفاءة شبكتى مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير دورات المياه ومقر إدارة السوق، موضحة تحرير ١٣٩ عقد للفروشات داخل السوق منها ٤٠ عقد لفروشات أسماك وشوايتين.

وأكد اللواء أكرم جلال أن الهدف من تطوير الأسواق للحفاظ على حق المواطنين في أسواق حضارية منظمة وعدم تكدسهم في سوق واحد، مما يكلفهم عناء الانتقال ويقلل حجم العرض، معلنا الموافقة على مضاعفة حجم الفروشات لتناسب كافة أنشطة الباعة وإسقاط كافة المديونيات القديمة عن الباعة الملتزمين وتخفيض الإيجار الشهري للفروشات بنسبة ٥٠٪ لمساعدة الباعة وتشجيعهم على بدء العمل بالسوق.

وأعلن جلال عن منح فترة سماح للباعة بالسوق لمدة شهرين وتحصيل أول إيجار شهري في يناير المقبل، بجانب تشكيل لجنة لإدارة السوق بمشاركة الباعة، لحل كافة المشكلات والمعوقات بشكل عاجل وتوفير شركة حراسة بالسوق على مدار اليوم، وشركة نظافة للحفاظ على السوق ومظهره الحضاري.