السوداني وبوتين يؤكدان أهمية إنهاء الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس أهمية أن تبذل الدول الكبرى المزيد من الجهود لإنهاء الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وعدم اتساعها بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن السوداني تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس بوتين لبحث العلاقات المشتركة بين العراق وروسيا، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين وجهود إنهاء الحرب وعدم اتساعها بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم.

وبحث الجانبان موضوع الطاقة وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية، ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومجموعة أوبك بلس من أجل استقرار أسعار النفط والغاز ضمن معادلة تضمن للمصدرين والمستهلكين أسعاراً عادلة.