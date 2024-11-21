 حبس نجل ولية عهد النرويج احتياطيا على ذمة تحقيق في مزاعم ضده - بوابة الشروق
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حبس نجل ولية عهد النرويج احتياطيا على ذمة تحقيق في مزاعم ضده

د ب أ
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:56 ص | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:56 ص

قضت محكمة في أوسلو بحبس ماريوس بورج هويبي، الابن الأكبر لولية العهد النرويجية الأميرة ميته- ماريت، احتياطيا لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في عدد من الادعاءات الموجهة ضده.


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