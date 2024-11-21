حبس نجل ولية عهد النرويج احتياطيا على ذمة تحقيق في مزاعم ضده

قضت محكمة في أوسلو بحبس ماريوس بورج هويبي، الابن الأكبر لولية العهد النرويجية الأميرة ميته- ماريت، احتياطيا لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في عدد من الادعاءات الموجهة ضده.