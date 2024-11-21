تنظيم احتفالية لأطفال واحة سيوة بمناسبة اليوم العالمي للطفل

نظم بيت ثقافة سيوة، يومًا ثقافيًا فنيًا ببيت الثقافة، احتفالية لأطفال الواحة بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وتضمن اليوم، ورشة للرسم الحر للأطفال ورشه تعليم لأشغال الخوص، كما تضمن حوارًا ثقافيًا بعنوان بداية حلم للتخطيط لأطفال الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى فقرات اكتشاف مواهب للأطفال للمشاركين باليوم.

كما اختتمت فعاليات اليوم بفقرات من الإنشاد الديني، وشارك في اليوم عدد من الأطفال رواد الموقع الثقافي.

ويأتي ذلك في إطار قيام هيئة قصور الثقافة بتنفيذ برنامج "فرحة وابتسامة"، ضمن احتفالات أعياد الطفولة.