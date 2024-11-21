نقابة المهندسين في الإسكندرية تُسلم 137 تأشيرة عمرة المولد النبوي الشريف لأعضائها

سلمت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، اليوم الخميس، 137 تأشيرة متنوعة لأعضائها؛ لأداء عمرة المولد النبوي الشريف، وذلك ضمن إطار الرحلات الدينية والروحية التي تقدمها النقابة للمهندسين وأسرهم.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان النقابة عن مجموعة متنوعة من برامج العمرة، بهدف تلبية احتياجات أعضائها وأسرهم وتقديم الأفضل من حيث البرامج، والتي شملت 4 مستويات مختلفة لرحلات عمرة المولد النبوي.

وتأتي المستويات، على النحو التالي: مستوى الخمس نجوم لمدة 10 أيام "23 معتمرًا"، والمميز لمدة 15 يومًا "35 معتمرًا"، والمميز لمدة 10 أيام "35 معتمرًا"، وأخيرًا المستوى الاقتصادي لمدة 15 يومًا "44 معتمرًا".

وأكد المهندس محمد قبيصي، رئيس لجنة الرحلات، حرص اللجنة وأعضائها على توفير وتنظيم رحلات العمرة لموسم المولد النبوي بكل المستويات، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها بشكل ملحوظ.

وأضاف "قبيصي": "نهدف إلى تقديم تجربة روحانية مميزة للمهندسين وأسرهم، مع ضمان توفير كل سبل الراحة أثناء الرحلة والمتابعة المستمرة"، مؤكدًا استمرار اللجنة في الإعلان عن رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان خلال الفترة القادمة بما يحقق متطلبات المهندسين وذويهم.

من جانبه أشار الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام النقابة، إلى مساعيهم لتقديم خدمات عالية الجودة لأعضائها وأسرهم، مضيفًا: "نحن حريصون على تعزيز روح الانتماء للنقابة من خلال تنظيم فعاليات وبرامج ورحلات تلبي تطلعات المهندسين وأسرهم، وتضمن راحتهم خلال أداء المناسك.

بدوره لفت المهندس وليد ماضي، أمين صندوق النقابة، إلى أن توفير أفضل الخدمات الفندقية بأسعار تنافسية يعكس التزام النقابة بتقديم تجربة فريدة ومريحة للمعتمرين، مضيفًا: "عملنا على تحقيق التوازن بين تقديم جودة استثنائية وسعر مناسب لجميع الفئات والمستويات"

وأكد بيان النقابة، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية النقابة لتعزيز علاقتها بأعضائها من خلال كل أنشطة اللجنة وفعاليتها المستمرة، مع التأكيد على توفير أفضل مستويات الراحة للمهندسين وذويهم.