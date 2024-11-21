 وزيرة الخارجية الألمانية تنتقد سجل أذربيجان الحقوقي - بوابة الشروق
الخميس 21 نوفمبر 2024 6:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الخارجية الألمانية تنتقد سجل أذربيجان الحقوقي

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
د ب أ
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 6:50 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 6:50 م

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سجل حقوق الإنسان في أذربيجان خلال أول ظهور لها في مؤتمر المناخ الأممي، المعروف باسم (كوب 29)، الذي تستضيفه العاصمة الآذرية باكو.

وقالت بيربوك: " عمليات القبض على النشطاء الإعلاميين وأعضاء المعارضة مثيرة للقلق للغاية".

وذكرت بالتحديد رفض حكومة أذربيجان السماح لجوباد إباد أوغلو أحد منتقدي النظام، الذي يخضع للإقامة الجبرية، بمغادرة البلاد.

وأشارت بيربوك أيضا إلى أن حظر دخول 76 عضوا بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا غير مقبول مطلقا.

وأوضحت أن عمليات الحظر: "تؤثر أيضا على أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) ولا تتفق مع التزامات أذربيجان في مجلس أوروبا".

وأضافت أنه من المهم أن يناقش مؤتمر المناخ الحالي هذا الوضع. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك