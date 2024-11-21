وزيرة الخارجية الألمانية تنتقد سجل أذربيجان الحقوقي

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انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سجل حقوق الإنسان في أذربيجان خلال أول ظهور لها في مؤتمر المناخ الأممي، المعروف باسم (كوب 29)، الذي تستضيفه العاصمة الآذرية باكو.

وقالت بيربوك: " عمليات القبض على النشطاء الإعلاميين وأعضاء المعارضة مثيرة للقلق للغاية".

وذكرت بالتحديد رفض حكومة أذربيجان السماح لجوباد إباد أوغلو أحد منتقدي النظام، الذي يخضع للإقامة الجبرية، بمغادرة البلاد.

وأشارت بيربوك أيضا إلى أن حظر دخول 76 عضوا بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا غير مقبول مطلقا.

وأوضحت أن عمليات الحظر: "تؤثر أيضا على أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) ولا تتفق مع التزامات أذربيجان في مجلس أوروبا".

وأضافت أنه من المهم أن يناقش مؤتمر المناخ الحالي هذا الوضع.