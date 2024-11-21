عكست البورصة المصرية اتجاهها الهابط منذ بداية الاسبوع الجاري، اليوم الخميس، وحققت ارتفاعاً محدودا.

وقد يكون ذلك بسبب انباء من صندوق النقد الدولي والحكومة، إذ يختتم الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار غدا، ولم يتبق سوى المراحل الإجرائية قبل أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة رسميا ما يمهد الطريق أمام البلاد لتلقي شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس. "تم تحقيق تقدم كبير جدا مع الصندوق في العديد من المستهدفات المحددة في مرحلة المراجعة، حيث تمت الإشادة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بحزمة الإجراءات التي تتخذها مصر"، وفق ما أضافه مدبولي.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.14%، ووصل إلى مستوى 30631.8 نقطة.

وتحقق البورصة الخسائر منذ بداية الأسبوع، إذ هبطت أمس بنسبة 0.33%.

وهبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الثلاثاء و بنسبة 0.57%، ووصل إلى مستوى 30688 نقطة.

ووسعت البورصة من خسائرها في جلسة الإثنين مقارنة بجلسة أول أيام الأسبوع ( الأحد)، ما دفع المؤشر الرئيسي للهبوط أسفل مستوى 31 الف نقطة مجددا.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.24%، ووصل إلى مستوى 30864.34 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد تراجع في جلسة الأحد بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 31252 نقطة.