رئيس جامعة بنها يستقبل الفائزين في مسابقة الطالب المثالي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، دعم الجامعة لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات بالأنشطة والمسابقات الطلابية، والتي تهتم بتشكيل شخصية الطلاب سعيًا لتخريج كوادر شبابية قادرة علي تحقيق أهدافها.

يأتي ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة للطلاب الفائزين بمسابقة الطالب والطالبة المثالية للعام الجامعي 2024-2025، بحضور الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة نجلاء فكري المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإبراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.

وأشار إلى أهمية مسابقة الطالب المثالي، حيث إنها تحث على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب وتنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، لافتا إلى حرص إدارة الجامعة على تعزيز هذه المهارات بين جميع طلابها، وتكريم المتميزين علميًا وثقافيًا وأخلاقيًا ورياضيا.

يذكر أن الطلاب الفائزين بالمركز الأول هم يوأنا مجدي شكر، محمد وائل محمد بكلية العلاج الطبيعي، والفائزين بالمركز الثاني هم منة إسلام صلاح، وأحمد جودة مصطفى بكلية الطب البشري.