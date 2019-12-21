إيفانكا ترامب: محاكمة والدى في مجلس الشيوخ تثير حماسه

اعتبرت إيفانكا نجلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن محاكمته المرتقبة فى مجلس الشيوخ والرامية إلي عزله بثت الحماس والنشاط لديه وكذلك ناخبيه.

وقالت ايفانكا فى مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي اس" الإخبارية الأمريكية من المقرر بثها كاملة أواخر الشهر الجاري: "لقد تحمس(الرئيس)، وكذلك 63 مليون ناخب انتخبوه رئيسا"، معتبرة أنها لحظة تاريخية من نواح كثيرة بما في ذلك حقيقة أنها أول عملية عزل منحازة تماما، كونها تتم لأغراض حزبية، على حد تعبيرها.

وأحجمت إيفانكا وهى أيضا مستشارة فى البيت الأبيض عن ابداء موقفها من إمكانية استدعاء مجلس الشيوخ شهود من أجل محاكمة الرئيس، قائلة إنه "أمر متروك للمحامين".

وكان مجلس النواب قد وجه الأربعاء الماضى، لترامب تهمتي استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسمياً لعزله.

ويبقى التصويت الذي جري في مجلس النواب تاريخياً، إذ أنه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره تم إحالة رئيسين فقط للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما آندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، وقد برئ كلاهما في مجلس الشيوخ. أما ريتشارد نيكسون، فاستقال في 1974 قبل أن يصوت مجلس النواب على إحالته إلى المحاكمة على خلفية فضيحة ووترجيت.