تهجير 60 ألف شخص في شمال سوريا إثر هجمات جديدة للجيش السوري

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أدت الهجمات الروسية الأخيرة على مناطق في الشمال السوري إلى تهجير حوالى 60 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية.

وقالت متحدثة باسم مكتب المساعدات الطارئة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن هؤلاء المهجرين هربوا من محافظة إدلب في المقام الأول.

وكثفت روسيا منذ بداية الشهر الجاري من غاراتها الجوية على مناطق المتمردين في إدلب بصورة كبيرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إن أكثر من 400 غارة جوية شنت على شمال وشرق المحافظة خلال 24 ساعة.

وقال النشطاء إن أكثر من 100 شخص قتلوا في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وفي نهاية أبريل الماضي شنت قوات الحكومة بدعم روسي هجوما كبيرا على المناطق المتبقية في حوزة المتمردين السوريين بمناطق حماة وإدلب في شمال غربي سوريا، وتقول بيانات الأمم المتحدة إن هذا الهجوم أسفر عن تهجير أكثر من 400 ألف شخص.