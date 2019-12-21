وزير الآثار ومحافظ البحرالأحمر يتفقدان متحف الغردقة الجديد

تفقد الدكتور خالد عناني وزير الآثار، يرافقة عمرو حنفي محافظ البحرالاحمر، اليوم، متحف الغردقة الجديد للوقوف على آخر التطورات وأعمال الإنشاءات به لتحديد موعد افتتاحه .. حيث شملت الزيارة تفقد صالات العرض المتحفي والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض والذي يعمل علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة ، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق و بصورة اكثر تفصيلا والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية كأدوات الزينة والطبخ بالأضافة الي تفقد كافة الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة بالمتحف مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والإطفاء وسلامة فتارين العرض.

وأكد وزير الاثار علي سرعة الإنتهاء من جميع الأعمال لافتتاح المتحف في القريب العاجل بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كما وجه الشركة المنفذة بعمل بعض التعديلات في طريقة عرض القطع الأثرية.

وأعلن الوزير عن وصول جميع القطع الأثرية التي سوف يتم عرضها .. مشيرا الى انه سيتم عرض مجموعة كبيرة من التحف النادرة التي سوف يمتاز بها هذا المتحف.

ومن جانبة أكد المحافظ علي تعاون كافة الجهات حتي يتم الانتهاء من المتحف في أسرع وقت ممكن .. مشيرا الى أن افتتاح هذا المتحف سيساهم في جذب المزيد من السياح العاشقين للتاريخ المصري القديم والحضارة الفرعونية.