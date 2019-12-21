نائب وزير الخارجية الكويتي: استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، على موقف بلاده المبدئي والثابت تجاه كافة القضايا المتعلقة بعدم الانتشار النووي ونزع السلاح والمتمثلة في إدانة استخدام الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أمس الجمعة، كلمة الجار الله في جلسة مجلس الأمن لمناقشة عدم الانتشار النووي وحالة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231.

وقال الجار الله: "إن موقف الكويت يأتي على اعتبار أن استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي وإن إرساء السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود هذا النوع من الأسلحة".

وأضاف: "انطلاقا من تلك المبادئ والثوابت رحبنا قبل خمسة أعوام باعتماد مجلس الامن للقرار 2231 إيمانا منا بالعمل متعدد الأطراف والتزامنا الكامل بكافة قرارات الأمم المتحدة وللجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.. تلك المنطقة التي لا تزال تعاني من أوضاع أمنية غير مستقرة".

وأكد "ضرورة مواصلة إيران تنفيذ كافة التزاماتها الواردة في خطة العمل المشتركة الشاملة ووفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمصادقة على البروتوكول الإضافي بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي".