مناظرة 1660 حالة بالمجان فى قوافل جامعة جنوب الوادي بقريتي أبنود وكرم عمران بقنا

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، تنفيذ مشروع القوافل الطبية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سهير حمدي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع.

ونظمت الجامعة قافلتين بقريتي كرم عمران وأبنود بمحافظة قنا، شارك خلالهما أطباء كليتى الطب والصيدلة والمستشفيات الجامعية حيث نجحت خلالهما فى توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 1660 حالة، منها 860 حالة بقرية كرم عمران بواقع 250 حالة عظام و 210 رمد و 200 أطفال و 70 باطنة و 60 أنف وأذن و 40 صدرية و 30 نساء وتوليد.

وفى قرية أبنود تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 800 حالة منها 210 أطفال و 165 رمد و 190 عظام و 70 أنف وأذن و 91 باطنة و 62 صدرية و 12 نساء وتوليد.