تونس تستقطب أكثر من 9 ملايين سائح

استقطبت تونس 9 ملايين و30 ألف سائح، إلى حدود 20 ديسمبر 2019، ليوفروا إيرادات مالية تجاوزت 5350 مليون دينار تونسي، أي بنحو 1750 مليون دولار أمريكي.

وأفاد وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن هذا الرقم سيبلغ 9 ملايين و550 ألف سائح مع نهاية العام الجاري 2019، ليشكل زيادة بنحو مليون سائح عن سنة 2018.

وأضاف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ارتفاع عدد السياح يعود بالأساس إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد، لافتًا إلى أن عدد السياح الفرنسيين كان في مقدمة السياح الأوروبيين الذين زاروا تونس، في حين كان عدد السياح الجزائريين الأكثر عددًا من السياح العرب الذين توافدوا على تونس.