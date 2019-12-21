 الحريري ينفي تقريرا صحفيا عن تسوية مع الثنائي الشيعي لتكليف دياب بتشكيل الحكومة - بوابة الشروق
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الحريري ينفي تقريرا صحفيا عن تسوية مع الثنائي الشيعي لتكليف دياب بتشكيل الحكومة

المستقيل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
المستقيل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
(د ب أ)
نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 5:09 م | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 5:09 م

نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، ما أوردته جريدة "اللواء" عن تسوية بينه وبين الثنائي الشيعي أفضت إلى تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم السبت: "أوردت جريدة اللواء في عددها اليوم تقريرا إخباريا يزعم إبرام تسوية كاملة بين الحريري والثنائي الشيعي انتهت إلى تكليف حسان دياب وعدم تسمية كتلة المستقبل السفير نواف سلام وأمور أخرى نسبت إلى التسوية المزعومة".

وأضاف البيان :"يؤكد المكتب الإعلامي أن كل ما ورد في التقرير غير صحيح ويقع في خانة التحليل والتكهن، وأن الأمر الوحيد الذي جرى التوافق والتأكيد عليه بين الحريري والثنائي الشيعي هو العمل بكل الوسائل على منع الفتنة وحماية السلم الأهلي".

وكانت جريدة "اللواء" اللبنانية قالت إن الحريري أبرم تسوية كاملة مع الثنائي الشيعي عشية التكليف لإيصال الأمور إلى تكليف دياب، وإن "الجزء الآخر من المفاوضات، كان في الاتفاق مع الحريري على عدم تسمية كتلة المستقبل السفير نواف سلام تحديدا بموازاة تأمين نصف تغطية لتكليف دياب من خلال المشاركة في المشاورات والامتناع عن تسمية أية شخصية سنية في مواجهته. وهكذا كان".

وأضافت: "الجزء الأهم من التسوية الحكومية بين الثنائي الشيعي والحريري، كان في التزام الثنائي، ولو بشكل غير مباشر، بعودة الحريري مجددا إلى رئاسة الحكومة، سواء فشل دياب في مهمة التأليف أو بعد انقضاء ولاية حكومته الانقاذية".


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