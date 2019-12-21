فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة بني سويف الجديدة غدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمناء، بالدورة الجديدة 2020 /2021.

وأشار عبد الرحمن إلى تلقي طلبات الترشح بمقر جهاز المدينة، بدءا من غدٍ الأحد حتى 5 يناير المقبل.

وأوضح رئيس جهاز بني سويف الجديدة أنه يشترط في المتقدم أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سنه عن 21 سنة.

وتابع: وأن يكون حاصلا على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين (رئيس – نائب – عضو...).

وقال عبد الرحمن إن المستندات المطلوبة تشمل: سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها، وملء النموذج الخاص بالسيرة الذاتية للمتقدم ورؤيته لتطوير الأداء وتنمية المدينة في المجالات كافة.

وتابع: وصورة المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة خالية من أية أحكام، والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وعدد 6 صور شخصية.

وأكد عدم النظر في الطلبات التي تقدم بعد المواعيد المحددة، وكذا الطلبات غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها.

ونوَّه رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة إلى الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمستوفين للشروط لاحقا.