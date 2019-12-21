أردوغان ينتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض بشأن مذكرتي التفاهم مع ليبيا

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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، تصريحات لحزب الشعب الجمهوري المعارض بشأن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي اليوم خلال ملتقى مصدري الخدمات الذي انعقد بمدينة إسطنبول التركية.

وخلال كلمته، تساءل أردوغان عن الطرف الذي يقف إلى جانبه الحزب المعارض المنزعج من إبرام المذكرتين.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، طالب حكومة بلاده بعدم إرسال جنود إلى ليبيا، وحثها على أخذ العبرة مما حدث في الأزمة السورية.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

ووافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في كانون أول/ديسمبر الجاري.

كما وافق البرلمان اليوم على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن الحكومة ملتزمة بشكل وثيق بهدفها المتمثل في زيادة صادرات تركيا إلى 500 مليار دولار.

وأكّد أردوغان مجددًا اعتزام الحكومة طرح المناقصة في الأسابيع القادمة للبدء بمشروع قناة إسطنبول المائية.

وأضاف الرئيس التركي: "هذه خطوة اتخذت أواخر فترة ترؤسي للبلدية، وليس خلال أسبوع أو عام".

وأعلن أردوغان أن "تركيا حققت نموا اقتصاديًا بواقع9ر0 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري".