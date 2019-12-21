بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس صحيفة "لوموند" الفرنسية، قدمت الصحيفة معايشة لقراءها لمدة أربع وعشرون ساعة في أروقة الصحيفة، لمتابعة سير العمل اليومي بالصحيفة الورقية، وموقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت.

وكرست الصحيفة الفرنسية التى تأسست عام 1944، ملفاً خاصاً لمعايشة قراءها، بمتابعة عملها اليومي، مشيرة إلى أن صحفيي "لوموند" يبدأون عملهم من السابعة صباحاً يومياً، في النسخة الورقية، ولكن بعد التحول الرقمي أصبح الصحفيين يعملون على مدار 24 ساعة لضخ الأخبار للموقع الإلكتروني".

وأضافت "لوموند" أن إدارة التحرير، ورؤساء أقسام (الشؤون الدولية والسياسة والمجتمع والاقتصاد، والثقافة وغيرها) يجتمعون في السابعة صباحاً في مقر الصحيفة".

ويحضر الاجتماع الصباحي، محرر ممثل للديسك المركزي، وممثل عن قسم الرسوم المتحركة، ومحرر من الموقع الإلكتروني، ومحرر وسائل الإعلام الاجتماعي "، وخلال الاجتماع يستعرض رئيس تحرير الأخبار المنشورة لتقييمها، وتقييم أولويات الصحيفة لليوم التالي.

ووفقاً للصحيفة فإن "المحرريين ورؤساء الأقسام يظلون واقفين على مدار الاجتماع بهدف مراجعة الموضوعات التي يتم تناولها في الاجتماع اليومي استعدادًا لاختيار العنوان "المانشيت"،الذي يقدم خلال ثلاثة ساعات من الاجتماع، بالتعاون مع زملائهم في النشر والتوجيه الفني والتنفيذ، ويتم بعد ذلك إرسال كل شيء إلى إدارة التحريرلمراجعته واعتماده.

وبحسب سير العمل في "لوموند" فإن بعض الصفحات تكون جاهزة منذ اليوم السابق، أوحتى عدة أيام، لكن الصفحات الأخرى، المرتبطة بالأخبار العاجلة، يجب الانتهاء منها في الصباح، مع ضرورة أن تنتهي قبل الساعة العاشرة والنصف صباحاً، لبدء دورة عملية انتاج الصحيفة بداية من الطباعة، حيث تطبع "لوموند" (187772 نسخة)، وإرسالها إلى المشتركين وتوزيعها على نقاط البيع التي تبلغ (12 ألف نقطة بيع في جميع أنحاء فرنسا).

وبالتزامن مع تلك العملية، يستعد طاقم التحرير في الموقع الالكتروني للصحيفة لتنظيم يومه، وإدارة نشر عدد كبير من الموضوعات، سواء كانت تلك المنصوص عليها في الصحيفة التي يتم إعدادها في المكاتب المجاورة أو المحتوى الرقمي فقط.

وتضم "لوموند" ما يقرب من 500 صحفي داخل الصحيفة، بالإضافة إلى المراسلين في جميع أنحاء العالم، (لندن، وروما، وبرلين، وموسكو، وواشنطن، وبكين، وبانكوك، والشرق الأوسط.. إلخ)، وشبكة واسعة من المتعاونين، خاصة في إفريقيا، القارة التي تم تخصيص باب كامل لها منذ عام 2015، وبفضل التكنولوجيا الرقمية، أصدرت صحيفة "موند أفريك" التي وصل عدد الصحفيين بها 13 صحفي و20 مراسل في أنحاء القارة".