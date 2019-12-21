شاهين: الشبورة تستمر حتى اليوم... والمرور: سيولة فى محاور القاهرة والجيزة



محمد أبوعوف وعاطف محمود وأحمد كساب

قال مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، إنه من المتوقع أن تستمر الشبورة المائية على أغلب الأنحاء، اليوم، على أن تزداد كثافتها كلما اقتربنا من الطرق الزراعية والمسطحات المائية، مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة خاصة ليلا، واعتدالها فى الصباح، بحيث تكون مائلة للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال وجنوب الصعيد.

وأضاف شاهين فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اليوم هو بداية فصل الشتاء رسميا، ومع ذلك لا يوجد أى فرص لسقوط الأمطار حتى غد، حيث ستكون درجات الحرارة فى معدلها الطبيعى.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، كما أن الرياح ستكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

ونوه شاهين بأن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مصحوبة بارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، مصحوبه بارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية شرقية.

وتابع أن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة فى القاهرة «10ــ 21»، والإسكندرية «11ــ 21»، وقنا «9ــ 23»، والأقصر «9– 25»، وأسوان «11– 25».

فى سياق متصل، أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، فتح طرق «الإسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين»، و«العلمين الصحراوى»، ومحور ٢٦ يوليو، بعد زوال الشبورة المائية، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة انتظام حركة السير.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وتفقد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات والأقوال على الطريق الدائرى وطرق الإسكندرية والإسماعيلية ومطروح الصحراوية، لتوقف الحركة المرورية بها، نتيجة ظهور شبورة كثيفة بها.

ووجه بضرورة التواجد المرورى الفعال بالطرق السريعة، تنفيذا لخطة الوزارة العمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، وأشار إلى مراقبة الطرق الصحراوية من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، والربط بين الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على هذه الطرق، وبين شرطة النجدة ووحدات الإسعاف والحماية المدنية للتدخل فى حالات الطوارئ والحوادث.

وشهدت محاور ميادين محافظتى القاهرة والجيزة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات، مع مراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التى رصدت عددا من المخالفات المرورية، وتم تحرير المخالفات الفورية والتصالح معها.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من تواجدها فى الشوارع والميادين، وسط انتشار الخدمات المرورية وتواجدها أعلى المحاور، لإزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعيق الحركة، فضلا عن رصد مخالفى قواعد وآداب المرور.