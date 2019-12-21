تحرير 28 محضرا تموينيا خلال أسبوع بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 28 محضرا تموينيا متنوعا، خلال حملات تموين مكبرة شنها مركزي "سوهاج، والمراغة"، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين.

وأوضح محمد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه شنت حملة تموينية مكبرة للتفتيش على الأسواق بقريتي "الشوش، وبلصفورة"، وأسفرت الحملة عن تحرير11 محضرا تموينيا متنوعا، منها "4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتحرير محضرين عدم وضع شاش لتغطية اللحوم المعروضة، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم ترخيص".

وأشار حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، إلى تحرير 17 محضرا تموينيا، خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق والمخابز بالمدينة، ومنها "محضرين عدم مطابقة للموصفات، و9 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضرين مخالفة إشتراطات نظافة، ومحضر عدم صرف بون، ومحضرين نقص وزن، مشيرا إلى تحرير محضر جنحة ضد صاحب محل لتصنيع منظفات بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.