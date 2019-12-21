رياض محرز ينضم لكتيبة «الخائنين» لليستر سيتي

حقق الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رقمًا مميزًا خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، والتي تقام اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة شبكة «أوبتا» المختصة بإحصائيات كرة القدم فإن محرز أصبح خامس لاعب يرتدي قميص ليستر سيتي ثم يسجل في مرماهم، بعد الرباعي جوليان يواكيم وإميل هيسكي وكريس وود ونجولو كانتي.

وكان رياض محرز قد سجل الهدف الأول في مباراة اليوم، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 39 في المركز الثاني.