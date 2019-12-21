 الغربية تحصد 7 مراكز أولى فى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي - بوابة الشروق
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الغربية تحصد 7 مراكز أولى فى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

علاء شبل
نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 3:14 م | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 3:14 م

أعلن أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم السبت، حصد المحافظة 7 مراكز أولى في عدة ألعاب ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، باللقاء التقييمي للمشروع على مستوى الجمهوريه بالألعاب كره السلة - جودو - ألعاب قوى - الملاكمه - التايكوندو - رفع أثقال، والذي أقيم بالمركز الاوليمبي بالمعادي خلال الفتره من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة حصول فريق السلة على المركز الأول، واللاعب عمار حجاز، بالمركز الأول للعبة " الجودو"، وعبدالعزيز على فى لعبة " التايكوندو، وأحمد عادل فى " رفع الأثقال وملك فتحى فى " رفع الأثقال"، وأحمد السيد " رفع الأثقال، ويسنت عزت " الملاكمة".

وأعرب "الوكيل" عن فخره واعتزازه بالأبطال الفائزين بالمشروع وتهنئته لهم على الأداء والفوز بالمراكز الأولى، مشيداً فى الوقت نفسه بالمشروع والقائمين عليه باعتباره يمثل نواه لإخراج بطل أولمبي يمثل مصر .

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