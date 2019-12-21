الغربية تحصد 7 مراكز أولى فى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

أعلن أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم السبت، حصد المحافظة 7 مراكز أولى في عدة ألعاب ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، باللقاء التقييمي للمشروع على مستوى الجمهوريه بالألعاب كره السلة - جودو - ألعاب قوى - الملاكمه - التايكوندو - رفع أثقال، والذي أقيم بالمركز الاوليمبي بالمعادي خلال الفتره من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة حصول فريق السلة على المركز الأول، واللاعب عمار حجاز، بالمركز الأول للعبة " الجودو"، وعبدالعزيز على فى لعبة " التايكوندو، وأحمد عادل فى " رفع الأثقال وملك فتحى فى " رفع الأثقال"، وأحمد السيد " رفع الأثقال، ويسنت عزت " الملاكمة".

وأعرب "الوكيل" عن فخره واعتزازه بالأبطال الفائزين بالمشروع وتهنئته لهم على الأداء والفوز بالمراكز الأولى، مشيداً فى الوقت نفسه بالمشروع والقائمين عليه باعتباره يمثل نواه لإخراج بطل أولمبي يمثل مصر .