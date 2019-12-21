وصف «العصر الذهبي» لهولندا في القرن الـ17 يثير جدلا مجتمعيا وسياسيا لا ينتهي

تعرف هذه الفترة التاريخية في هولندا بأنها "العصر الذهبي"، ففي القرن الـ17 كانت هذه الدولة الأوروبية الصغيرة أكبر قوة تجارية في العالم، وتسبق بمراحل كل من بريطانيا وإسبانيا، كما كانت تتمتع بمكانة أرفع من وزنها في مجال الفنانين والأكاديميين ذوي الشهرة العالمية.

وحتى اليوم تستخدم عبارة "العصر الذهبي" على نطاق واسع لوصف الفنون والإنجازات الأخرى التي تحققت في هولندا خلال تلك الفترة، وعلى سبيل المثال تم ترديد هذه العبارة على نطاق واسع عام 2019 بمناسبة الاحتفالات بالذكرى رقم 350 لمولد الفنان الهولندي الكبير رامبرانت.

غير أن الاتجاهات المجتمعية لا تفتأ أن تتغير، وقد بدأت في التغير بالفعل فيما يتعلق بهذه العبارة.

فقد أعلن متحف أمستردام – وهو المتحف التاريخي لهذه المدينة – أنه لم يعد يستخدم وصف "العصر الذهبي"، مشيرا إلى أن هذه الفترة الزمنية التي ينسب إليها هذا الاصطلاح، لم تكن ذهبية على الإطلاق بالنسبة للأفارقة الذين استعبدهم الهولنديون.

كما تدور مناقشات حول إعادة تسمية الشوارع والمتاحف والمدارس، وأيضا إزالة تماثيل ونصب تذكارية تنتمي إلى تلك الفترة.

غير أنه ليس ثمة إجماع على أن هذه الفكرة جيدة، حيث يتحدث البعض عن اتجاه يعرف باسم "تحطيم المعتقدات التقليدية"، فيما يوصف بأنه هجوم على التراث الثقافي.

ورد رئيس الوزراء الهولندي، "مارك روته"، الليبرالي المحافظ على المقترحات بإلغاء مصطلح "العصر الذهبي بقوله "ما هذا الهراء البالغ".

بينما رد جيرت فيلدرز السياسي الشعبوي الذي ينتمي إلى التيار اليميني في تغريده له على تويتر قائلا، إن "الفخر والاعتزاز بهولندا هو أمر محرم من منظور هؤلاء اليساريين المتزعزعين الكارهين لأنفسهم، إنهم يدمرون هولندا بالاستقامة السياسية الضالة التي ينتهجونها".

وفي المعسكر المقابل من هذا الجدل الدائر داخل المجتمع الهولندي اتسمت الآراء بالتصلب بنفس القدر؛ ففي عام 2016 لطخت مجموعة تشن حملات تدعى "العصر الرمادي"، بعبارة "إبادة جماعية" نصبا تذكاريا للضابط الهولندي، "جان بيترزون كوين"، الذي ينتمي لشركة "الهند الشرقية" الهولندية التي برزت في أوائل القرن الـ17، ويقع هذا النصب ببلدة هورن شمالي البلاد.

وقام كوين عام 1621 بقتل أو استعباد جميع سكان جزر الهند الشرقية ، حتى يتسنى احتكار تجارة التوابل في هذه الجزر.

وفي عام 2019 ومع تغير الاتجاهات المجتمعية تجاه مصطلح "العصر الذهبي"، اضطر مقهى "جزر الهند الشرقية" بأمستردام إلى أن يغير اسمه بعد أن تلقى صاحبه رسائل على بريده الإلكتروني تتضمن تهديدات، كما قررت مدرسة تحمل اسم الضابط كوين أن تغير اسمها.

ولكن ماذا عن أسماء الشوارع ؟. هل تحتاج أيضا إلى تغييرها ؟. البعض يرفض ذلك، لأنه يصل إلى درجة مسح فترة زمنية كاملة من التاريخ، ويرى أنه لا يمكنك أن تصدر أحكاما على فترة زمنية وفقا للمعايير الأخلاقية الشائعة اليوم.

بينما يوافق البعض الآخر على التغيير، وحجتهم في ذلك هي أن الشخص الذي يحكم عليه بأنه مجرم حرب اليوم، لا يمكن أن يكون نموذجا ملهما ولا يستحق أن يحصل على التكريم.

ويفكر مركز "ذي ويتي دي ويز" للفن المعاصر بروتردام في تغيير اسمه، لأن "ويتي دي ويز" يعد شخصية مثيرة للجدل في الجيش الهولندي والتاريخ الاستعماري للبلاد.

وولد "دي ويز" عام 1599 وعمل ضابطا بحريا وقاد عدة معارك مهمة خلال حروب الثمانين عاما، وخلال الحرب الأولى بين إنجلترا وهولندا.

غير أن متحف ماورتشهاوس بمدينة لاهاي والذي يعد أحد المتاحف الكبرى في هولندا، حيث يعرض أعمالا فنية لرمبرانت وفيرمير، ليس لديه أية خطط لتغيير اسمه، على الرغم من أنه يحمل اسم "جون موريس" من ناسو الذي أشرف على تجارة الرقيق، عندما كان حاكما للبرازيل حين كانت خاضعة للحكم الهولندي.

ومع ذلك، نظم متحف ماورتشهاوس معرضا خاصا حول هذا الحاكم الذي ينتمي لطبقة النبلاء عام 2019، حيث تم عرض وجهات نظر متباينة حول هذه الشخصية التاريخية، مع تشجيع الزوار على التعبير عن آرائهم.

وثمة شيء مؤكد، وهو أنه من المنتظر أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع خلال 2020 وبعد ذلك، ويعتزم متحف "ريكز" بأمستردام تنظيم معرض كبير في سبتمبر من العام المقبل حول موضوع هولندا وتجارة الرقيق، ولكن على الرغم من الجدل الدائر يعتزم المتحف مواصلة استخدام المصطلح "العصر الذهبي" خلال الوقت الراهن.

ويقول مدير المتحف تاكو ديبيتس إن معظم الناس يفهمون هذا المصطلح على أنه يعني فقط اللوحات الفنية التي أبدعها الرسامون الهولنديون خلال القرن الـ17، ويضيف "بهذا المعنى يمكن القول بأنه عصر ذهبي بالفعل".