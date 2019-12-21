جلطة سراي يخسر أمام جوزتيب في الدوري التركي

تلقى جلطة سراي هزيمة قاسية أمام مضيفه جوزتيب 1 / 2 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت فوز مثير لغازي شهير على مضيفه قاسم باشا 4 / 3.

وتقدم جوزتيب عن طريق الإنجليزي كاميرون جيروم في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل زميله لامين جاساما هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه لصالح جلطة سراي في الدقيقة27 ، قبل أن يسجل خليل أكبونار هدف الفوز لجوزتيب في الدقيقة 61.

ورفع جوزتيب رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد جلطة سراي عند 24 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى فاز غازي شهير على مضيفه قاسم باشا 4 /3 .

وتقدم غازي شهير في الدقيقة الخامسة عن طريق أولارينواجو كايودي، قبل أن يدرك قاسم باشا التعادل عن طريق فيسيل ساري.

وفي الدقيقة 21 سجل كينان أوزير الهدف الثاني لغازي شهير، قبل أن يضيف زميليه بابي ميسون ديلوبودجي و أولارينواجو كايودي هدفين في الدقيقتين 33 و 44 من ركلة جزاء .

وفي الشوط الثاني، عاد قاسم باشا إلى المباراة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق البرتغالي ريكاردو كواريزما في الدقيقة 57، قبل أن يسجل مامي تيام الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورفع غازي شهير رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.