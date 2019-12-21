رئيس الوزراء اللبناني المكلف: سأشكل حكومة تكنوقراط مصغرة من المستقلين

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، تعليقًا على سؤاله على مقدرته على تشكيل حكومة من المستقلين، قائلًا: «غطائي أني مستقل، ولا أطلب شيئًا لنفسي أريد الأفضل للبنان لحل مشاكله، الوضع لا يحتمل الانتظار، نحتاج وزراء وحكومة من اختصاصيين مستقلين».

وأضاف في تصريحات صحفية، مساء السبت، أنه «سيصر على موقفه، بأن تكون الحكومة لون واحد حكومة لبنانيين، وسيلعب دورًا لحل الأزمة ومواكبة جميع الأطراف التي أبدت رغبتها في التعاون»، مؤكدًا أنه من سيشكل الحكومة ولن يعتذر عن تشكيلها.

ووجه رسالة للحراك: «أوافق على كل ما يُقال في الحراك بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين نظيفي الكف، والتعامل مع الملفات بجدية»، لافتًا إلى تشكيلها في أسرع وقت، بعد اتخاذ رأي الحراك.

وعن عدد الوزراء بالحكومة الجديدة، أوضح أنه «سيشكل حكومة مصغرة من حوالي 20 زائد ناقص»، مشيرًا إلى أن «كل الأطراف تتماشى معه بما فيهم حزب الله».