سيناتور أمريكى سابق يطالب الجمهوريين بعدم التواطؤ خلال محاكمة ترامب

طالب السيناتور الجمهوري السابق جيف فليك، أمس، الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ بوضح "مصلحة البلاد فوق المصالح الحزبية" عند البدء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية قضية أوكرانيا.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد أعلن قبل ايام أنه قام بالتنسيق مع البيت الأبيض حول المحاكمة، وتوقع مراراً تبرئة ترامب، كما اقترح أيضًا ألا يتم السماح للديمقراطيين باستدعاء شهود جدد أثناء المحاكمة.

وحث فليك، المناهض لترامب، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، الجمهوريون ألا يكونوا "متواطئين"، محذرا من أنهم إذا تصرفوا على هذه الشاكلة فإنهم "يتنازلون عن مسؤولياتهم الدستورية وستكون سابقة خطيرة في تاريخ الجمهوريين".

وطرح فليك تساؤل على زملائه السابقين عما إذا كانوا سيديرون المحاكمة بالطريقة نفسها إذا كان الرئيس السابق (الديمقراطي) باراك أوباما هو من يخضع للمحاكمة، قائلا: "سؤالي هنا للجميع: ماذا لو كان أوباما قد انخرط في مثل هذا السلوك؟، أعرف الإجابة بشكل قاطع مثلما تعرفونها".

وتابع فليك: "كنتم ستدركون مقدار التهديد الذي يمثله هذا السلوك، وكنتم ستعرفون بالضبط ما يجب عليكم القيام به".

واعتبر السيناتور الجمهوري السابق ان تصويت الجمهوريين في مجلس النواب ضد مساءلة ترامب وقولهم إن الرئيس لم يرتكب أي خطأ، شئ لا يمكن تبريره"، مشددا على أنه قد حان الوقت الآن لوضع مصلحة البلاد فوق مصلحة الحزب، مشيرا إلي أن "هذه الطريقة فقط التي يمكن من خلالها إنقاذ الحزب القديم الكبير قبل فوات الأوان" في إشارة للحزب الجمهوري.

وكان فليك قد طالب الجمهوريين، في وقت سابق من العام الجاري، بعدم إعادة انتخاب ترامب مرة أخرى.