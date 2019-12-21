أوردت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن البريطانيين أنفقوا اليوم السبت، 1.7 مليار جنيه إسترليني في آخر لحظات الخصومات بالمتاجر، بعد ليلة هي الأكثر إثارة في البلاد هذا العام، واصفة ذلك بموجه من الهلع أُصيب بها المُتسوقون مع توجه واحد من بين كل أربعة بالغين إلى المتاجر.

وقالت الصحيفة أن المتسوقين الذين أصيبوا بشرهة الشراء استمتعوا بليلة من الحفلات بعد الانتهاء من العمل لقضاء العطلات، وهرعوا إلى الشارع سريعا؛ لشراء هداياهم الاحتفالية والحصول على أحدث العروض قبل يوم عيد الميلاد.

ووجدت نتائج دراسة أجراها مركز أبحاث التجزئة لدراسة "أكواد الفواتير" أن خفض الأسعار بنسبة 755 عزز الإنفاق خلال احتفال اللحظات الأخيرة بعد تراجع التسوق في ديسمبر بعد الجمعة السوداء.