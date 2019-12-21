رضا شحاتة: لا أفكر في مستقبلي مع الجونة الآن

أكد رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت لفريق الجونة، أنه لا يفكر حالياً في استمراره في منصب المدير الفني من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وحقق الجونة اليوم السبت، الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجونة ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الممتاز.

وأضاف مدرب الجونة في تصريحات عقب اللقاء: "لا انشغل بالتفكير في مستقبلي مع النادي، الأهم هو التركيز حالياً في الاستعداد للمباراة القادمة أمام سموحة في الأسبوع العاشر للدوري".

وأكمل: "كل مدرب لديه طموحات، لكن حالياً أركز في عملي كمدرب للفريق فنحن على أعتاب مواجهات قوية للغاية".

وتابع: "أقتنع تمامًا بأن النواحي النفسية مهمة في لغة كرة القدم، لذلك ركزنا على الجانب النفسي وبعض الأمور التكتيكية بشأن تمركز اللاعبين واستغلال ثغرات في المنافسين تعد أزمة لكل الأندية المصرية".

وأنهى: "إمكانيات لاعبي الجونة تؤهلهم لتقديم أداء أفضل من ذلك، ونحاول استغلال دفعة الفوز في آخر مباراتين، للسير على خطى ثابتة".