انفجار بالصومال يستهدف مسؤولين حكوميين

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ذكرت، اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج فى خبر عاجل لها أن انفجارا وقع مساء اليوم السبت فى مدينة جالكايو بوسط الصومال .

وأوضحت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية صومالية أن الانفجار استهدف مسؤولين حكوميين .

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل .