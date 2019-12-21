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انفجار بالصومال يستهدف مسؤولين حكوميين

( د ب أ)
نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 9:51 م | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 9:51 م

ذكرت، اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج فى خبر عاجل لها أن انفجارا وقع مساء اليوم السبت فى مدينة جالكايو بوسط الصومال .

وأوضحت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية صومالية أن الانفجار استهدف مسؤولين حكوميين .

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل .

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