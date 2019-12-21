وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة أسرة «قرية الوادي» بجنوب سيناء

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة اسرة قرية الوادي التابعة للإدارة الصحية بطور سيناء، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقا للمواعيد المحددة، مشيرة إلى ضرورة البدء في خطة تدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم المهنية، وذلك بالتوازي مع أعمال التطوير لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وأشار مجاهد إلي أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظرا لوجودها بمنطقة وديان جبلية وعرة، موضحا أن الوزيرة أكدت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

وقال إن وزيرة الصحة حرصت على الإستماع لمطالب أهل القرية، وأكدت لهم أنهم سيشهدون طفرة في الخدمة الطبية المقدمة لهم، تزامنا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما دعتهم إلي سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة، موضحة أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.