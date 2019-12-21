اختيار مانويل ماريرو أول رئيس وزراء في كوبا منذ 1976

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اختير وزير السياحة في كوبا مانويل ماريرو كأول رئيس لوزراء البلاد منذ عام 1976.

واختار برلمان كوبا بالعاصمة هافانا اليوم السبت رئيس الوزراء الجديد (56 عاما) وهو منصب أعيد إدخاله في التعديلات الدستورية التي أقرت في أبريل الماضي.

كان زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو يتولى هذا المنصب قبل أن يتم إلغاؤه في الدستور الجديد الذي صدر عام 1976.

ومن المقرر أن يتقاسم رئيس الوزراء المهام الحكومية مع رئيس الدولة.

كما أعيد تنظيم فترة حكم رئيس الدولة أيضا في التعديلات الدستورية الأخيرة بحيث لا يتعدى امتداد زمن توليه الرئاسة فترتين دستوريتين.

كان ميجيل دياز كانيل (59 عاما) انتخب رئيسا للدولة في أكتوبر الماضي.

وكان رئيس الدولة يتولى فيما سبق أيضا مهام رئاسة الوزراء وزعيم الدولة.

واقترح دياز كانيل اسم ماريرو على البرلمان الكوبي في إطار جلسته التي تستمر يومين للجمعية الوطنية اليوم السبت.

جاء اسم ماريرو مفاجئا حيث أنه مهندس معماري ولا ينتمي إلى المرشحين الذين طرحت أسماؤهم من قبل، وهو عضو بالجمعية الوطنية وليس عضوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي ، وهو مكتب له نفوذ كبير.

وزعت عدة مناصب كان يتبوأها زعيما الثورة فيدل وراؤول كاسترو على مدار عقود على الهيكل الوزاري الجديد.

إلا أن شيئا لم يتغير في منظومة الحزب الواحد في شبه الجزيرة الكوبية، حيث ما يزال راؤول كاسترو يحتفظ بالمنصب الكبير المتمثل في قيادة الحزب الشيوعي ، وهو الحزب الوحيد المسموح به في البلاد.