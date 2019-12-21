رئيس جامعة أسوان يتسلم درع المركز الثاني في مسابقة أفضل جامعة من وزير التعليم العالي

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن اليوم السبت أثناء انعقاد المجلس الأعلى للجامعات عن نتائج المبادرات الرئاسية التي شاركت بها الجامعات المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاختيار أفضل جامعة خلال الاستعداد للعام الدراسي وأفضل جامعة لتحول الرقمي وأفضل جامعة في تطوير العشوائيات.

وقد فازت جامعة أسوان بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بعد فوز جامعة السويس بالمركز الاول وجامعة دارين بالمركز الثالث، وقدم وزير التعليم العالي درع فوز جامعة أسوان للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وعبر الدكتور غلاب عن سعادته بهذا الفوز الذي له مدلول معنوي بالغ الأثر في نفوس طلابنا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة وجميع العاملين بالجامعة ليكون لهم حافزا جديدا لتحقيق المزيد من الانجازات لجامعة أسوان.

وأشار غلاب إلى أن جامعة أسوان والمجتمع المدني وجهان لعملة واحد من حيث تحقيق التكامل والتنمية المستدامة، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته الملموسة للجامعات المصرية التي أصبح علي عاتقها دورا كبيرا في دفع عجلة العمل والتنمية المستدامة خارج اسوار الجامعة.