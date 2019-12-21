 مختار قبل مواجهة الزمالك: لاعبونا «محترفون تايواني» - بوابة الشروق
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مختار قبل مواجهة الزمالك: لاعبونا «محترفون تايواني»

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 3:13 م | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 3:13 م

أكد مختار مختار، المدير الفني لفريق الانتاج الحربي أن لاعبي الدوري المصري غير مؤهلين للعب مباراة 3 أيام، واصفًا إياهم بـ "المحترفين التايوانيين".

وقال مختار مختار في تصريحاته لقناة أون سبورت قبل مواجهة الزمالك القادمة قائلًا :"موقفنا في منتهى الصعوبة، حصلنا على راحة لما يقرب من شهرين ثم ضغط مباريات كل 3 أيام".

وأضاف :"بالطبع لاعبونا غير مؤهلين للعب مباراة كل 3 أيام، صحيح أنهم محترفين، ولكن بالشكل غير اللازم، نستطيع أن نقول أن لاعبونا محترفون (تايواني)".

وأكمل مختار مختار قائلًا :"الأمور ستزداد صعوبة في الفترة القادمة فيما يخص ضغط المباريات، ونحاول عمل استشفاء جيد للاعبين".


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