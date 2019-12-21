وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية: مقاتلون روس يتقدمون قوات شرق ليبيا للسيطرة على العاصمة

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاجا، إن مرتزقة روس يدعمون قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، ويتقدمون الصفوف في المعركة الدائرة حاليًا للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأضاف "باشاجا" في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج للأنباء، بثت فحواها اليوم السبت، أن المرتزقة الروس من مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية، التى يرأسها صديق مقرب من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، يقودون المعركة على الخطوط الأمامية لضواحي طرابلس.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين غربيين قولهم إن أكثر من ألف من عناصر شركة فاجنر وصلوا إلى ليبيا منذ سبتمبر لدعم ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.

وتابع: "يقول مقاتلونا إن جميع الهجمات ينفذها الروس حاليا .. إنهم يقاتلون كجنود مشاة في الخطوط الأمامية".

وأردف: "على مدار يومين، أطلق (المرتزقة) بإطلاق أكثر من 2500 مقذوف، سواء باستخدام مدافع الهاون أو المدفعية الثقيلة".