 الرئيس التشادي يتسلم رسالة خطية من الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2019 5:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

الرئيس التشادي يتسلم رسالة خطية من الاتحاد الأوروبي


نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 5:20 ص | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 5:20 ص

تسلم الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو رسالة خطية، من السلطات العليا للاتحاد الأوروبي، تتعلق بالتعاون المشترك بين تشاد والاتحاد الأوروبي، خاصة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، ودور الطرفين في كل من مالي والنيجر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، بأن موقع رئاسة جمهورية تشاد، ذكر أن الرسالة سلمها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تشاد، بيرتران سواري، خلال استقبال الرئيس إدريس ديبي إتنو، له اليوم.

وأكد الدبلوماسي الأوروبي خلال اللقاء جاهزية الاتحاد الأوروبي لمساعدة تشاد، في مسارها التنموي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك