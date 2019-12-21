الرئيس التشادي يتسلم رسالة خطية من الاتحاد الأوروبي

تسلم الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو رسالة خطية، من السلطات العليا للاتحاد الأوروبي، تتعلق بالتعاون المشترك بين تشاد والاتحاد الأوروبي، خاصة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، ودور الطرفين في كل من مالي والنيجر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، بأن موقع رئاسة جمهورية تشاد، ذكر أن الرسالة سلمها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تشاد، بيرتران سواري، خلال استقبال الرئيس إدريس ديبي إتنو، له اليوم.

وأكد الدبلوماسي الأوروبي خلال اللقاء جاهزية الاتحاد الأوروبي لمساعدة تشاد، في مسارها التنموي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب.