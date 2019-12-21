قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى، أشرف قاسم، إن اللجنة ستبدأ غدا الأحد، تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابة، وبدء العمل من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، لمدة 10 أيام متصلة، بما فيهم أيام الجمعة والسبت.

وأوضح قاسم فى بيان للنقابة اليوم، أن المنافسة فى الانتخابات ستكون على مقعد النقيب العام، و عضوية مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية.

وأشار إلى أن مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".

وأضاف أنه للمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملئ استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن سيرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الإسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".

وبشأن للمرشحين للقطاعات ال6، قال إنه: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله بأيا من القطاعين.

وأشار إلى أن الشئون القانونية بالنقابة، ستراجع كافة طلبات الترشح فى نهاية الفترة المُحددة، ثم يوقع عليها أعضاء لجنة الطلبات، وفى أخر كل يوم عمل سيتم إعداد تقرير شامل بأسماء كافة المترشحين، على جميع المقاعد، موضحا أنه بعد إنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، يستمر تلقى الطلبات المرسلة عن طريق البريد لمدة 3 أيام عمل، لا يتخللهم أيام إجازة، يعقبها عمل كشف نهائى بأسماء كافة المرشحين على كافة المناصب، لتقديمها لمجلس النقابة العامة، بناءا على المادة 36 من نص قانون النقابة، ويتم عقد جلسة طارئة لنظر الكشوف، وتشكيل اللجنة العليا للإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات.