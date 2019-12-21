 وزير الأوقاف: العلماء الحقيقيون دعاة بناء وتعمير لا هدم أو تخريب - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2019 8:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

وزير الأوقاف: العلماء الحقيقيون دعاة بناء وتعمير لا هدم أو تخريب

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
أ ش أ
نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 8:07 م | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 8:07 م

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن العلماء الحقيقيين دعاة بناء لا هدم وتعمير لا تخريب، وإن العلم الحقيقي هو الذي يهذب خلق صاحبه ويقوي صلته بالله تعالى ويدعم نفعه الإنسانية، والعلم الحقيقي النافع يشمل كل ما ينفع الناس في شئون دينهم ودنياهم.

وأضاف وزير الأوقاف -في بيان اليوم السبت- أن الإسلام اهتم بتحصيل العلم ورفع من قدر العلماء وبالعلم تبنى الأمم وتستصلح الأراضي وتعظم السلالات وتدار التجارات وتطور الصناعات وتعالج الآفات وتستخرج المعادن.

وتابع أن العلم الحقيقي يهذب خلق صاحبه ويزيد من عزة نفسه واحترامه لذاته، وأن الأمة الرشيدة لا يمكن أن تكون معتدية؛ فلا تغزو الناس بسلاحها، إنما بمنتجاتها وثقافتها وأطبائها الماهرين ومهندسيها المتقنين وصناعها وحرفييها الماهرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك