الخارجية الأمريكية تحذر من تبعات اتفاق الوفاق وتركيا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف الخارجية للتوقف عن تأجيج الصراع الداخلي في ليبيا، وذلك في تعليق لها على إعلان حكومة الوفاق وتركيا توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الوفاق مع تركيا تمهّد الطريق لتدخل عسكري محتمل من أنقرة في ليبيا، ما يُهدّد بتفاقم الصراع داخل البلاد.

وشددت المتحدثة باسم الوزارة الأمريكية على أهمية دعم الجهات الخارجية الفاعلة لعودة العملية السياسية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة.

وطالبت الخارجية الأمريكية الأطراف الدولة بالدفع نحو إطلاق حوار داخلي في ليبيا، ووقف التصعيد وانسحاب القوات الخارجية.