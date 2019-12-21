مقتل عدة أشخاص إثر العواصف في إسبانيا

تعرضت إحدى السائحات في العاصمة الإسبانية مدريد لضربة مميتة بعد سقوط جزء من واجهة أحد البيوت فوق رأسها أثناء مرورها بأحد الشوارع بالتزامن مع هبوب عاصفة قوية ضربت البلاد وأدت أيضا إلى مصرع عدة أشخاص آخرين .

وقالت الشرطة الإسبانية اليوم السبت إن الحادث وقع في الثانية والنصف بعد ظهر أمس الجمعة على بعد عدة مئات من الأمتار من أماكن سياحية متميزة مثل ميدان بورتا ديل سول ومتحف برادو.

وذكرت السلطات إن المرأة وهي من كوريا الجنوبية وتبلغ من العمر 32 عاما تعرضت لإصابة في الدماغ وأجزاء أخرى من جسمها، وقد توفيت اليوم السبت في المستشفى متأثرة بجراحها.

ولم تتضح خلفيات الحادث حتى اليوم السبت، إلا أن متحدثا باسم المدينة قال إن هناك اعتقادا بأن العواصف التي هبت على مدريد وأماكن أخرى في إسبانيا وما صاحبها من أمطار غزيرة ورياح قوية يمكن أن تكون هي السبب في وفاة المرأة.

وأوضحت السلطات الإسبانية أن هذه العواصف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين في البلاد، مشيرة إلى أن رجلا توفي اليوم السبت أيضا في بلدة هويسكار قرب غرناطة إثر غمر مياه الأمطار لسيارته.

وأضافت أن رجلا هولنديا عمره 67 عاما غرق خلال ممارسته لرياضة السير على الماء عند ساحل بونتا أومبريا جنوب غربي البلاد أمس الجمعة.

وكان شخصان توفيا بسبب هذه العواصف أيضا يوم الخميس الماضي.

وتوفي شخصان في البرتغال المجاورة بسبب هذه العواصف القوية أيضا.